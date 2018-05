ROMA – Paola Di Benedetto spiega che il suo seno non è rifatto, ma il suo naso sì. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ospite del programma televisivo Matrix, l’ex madre natura di Paolo Bonolis ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi parla della chirurgia estetica e si dichiara a favore, se utilizzata in modo sano.

Dopo la fine della sua relazione con Francesco Monte, iniziata proprio sull’Isola dei Famosi dove si sono conosciuti, la Di Benedetto si ritrova bersagliata di domande da parte dei fan. L’interesse, svela la showgirl a Matrix, non riguarda solo la sua storia d’amore conclusa ma anche il suo aspetto, tanto che molti hanno iniziato a chiederle quali parti del suo corpo fossero rifatte.

Il conduttore di Matrix ha poi mostrato durante la trasmissione un filmato di una giovane Paola, dal naso decisamente più pronunciato, e così lei ha spiegato di non essere contraria alla chirurgia estetica se utilizzata in modo corretto: