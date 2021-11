Che Paola Ferrari non veda di buon occhio Diletta Leotta è cosa ormai risaputa. Stavolta la giornalista Rai alimenta le chiacchiere su un gossip rigurdante proprio il volto Dazn.

Paola Ferrari e il gossip su Diletta Leotta

Ospite della trasmissione Un Giorno da pecora, Paola Ferrari è tornata a parlare di Diletta Leotta. Dopo aver criticato l’outfit scelto dalla Leotta per seguire in diretta il derby di Milano, la giornalista parla della storia tra Diletta e Can Yaman. E getta più di qualche dubbio: “Col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più”.

Chi è il fidanzato di Diletta Leotta?

Sarà il modello Giacomo Cavalli il presunto fidanzato di Diletta? A quanto pare non è così, Paola Ferrari ne è certa: Diletta Leotta sarebbe fidanzata con uno sportivo. “Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport“. Ora vedremo se il gossip sarà confermato dalla diretta interessata o da qualche rivista patinata.