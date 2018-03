ROMA – Paola Saulino è tornata su Instagram: “Ho sempre trasformato quanto di negativo mi accadeva in qualcosa di positivo. Posso dire che quest’abilità è il mio più grande talento. La vita davvero non è ciò che ti succede, ma è come reagisci a quello che ti accade”. L’attrice napoletana era stata sospesa dal social network perché si temeva che potesse influenzare le elezioni del 4 marzo. Infatti per il referendum del dicembre del 2016 la Saulino mandò in tilt internet dopo aver promesso il Pompa Tour per chi avesse votato No (il No ha poi vinto).

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

L’attrice è stata costretta a sospendere l’oltraggioso Pompa Tour (in cui garantiva fellatio a tutti coloro che avessero dimostrato di aver votato No) a gennaio, dopo aver subito ferite terribili in un violento attacco di cane. I medici le hanno detto di astenersi da “grandi movimenti” con la bocca dopo che il cane della sua amica l’ha aggredita in faccia ad una festa di Halloween nell’ottobre 2017.

Quattro mesi dopo, Paola ha detto che è pronta a riprendere il tour dopo essersi ripresa dall’orrendo morso di cane che le ha lasciato squarci e tagli sul naso e sulla bocca.

Era necessaria una costosa chirurgia facciale per aggiustarle il viso e prepararsi alle sfide fisiche della sua prossima “missione d’amore”.

“L’intervento è stato costoso ma in realtà sto quasi bene”, ha detto la Saulino al Daily Star. “La cosa peggiore era che i miei ‘amici’ non si sono affatto preoccupati per me”.