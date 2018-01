ROMA – E’ arrivata una brutta notizia per Paola Saulino e per tutti i suoi fan. L’attrice napoletana che lo scorso 8 marzo aveva terminato il suo famoso “Pompa Tour”, un’iniziativa che era stata ideata per ricompensare tutti coloro che avevano bocciato la riforma costituzionale voluta dall’ex premier italiano Matteo Renzi, ha dovuto bloccare il nuovo tour a causa di un morso di un cane.

L’attrice aveva annunciato nuove edizioni del tour, ma a quanto pare l’attuale edizione dovrà subire uno stop inatteso. “I medici mi hanno detto che per qualche mese dovrò interrompere il Pompa Tour”, ha spiegato l’attrice al Sun. Il 28 ottobre scorso, infatti, mentre partecipava a un party di Halloween era stata morsa al volto dal cane della fidanzata del padrone di casa. La Saulino aveva postato alcune immagini dopo il ricovero in ospedale, in cui erano ben visibili le conseguenze del morso dell’animale.

“Il Pompa Tour è il mio stile di vita – ha dichiarato al tabloid – Ma i medici mi hanno sconsigliato questo tipo di attività orale per permettere alle ferite di cicatrizzarsi. In sei mesi tutto dovrebbe sistemarsi”. L’attrice ha infine rivelato di voler organizzare un Tour Oltremanica.