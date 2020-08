“Una volta per 500 euro un uomo mi ha chiesto di fargli la pipì addosso…”. Paola Saulino, diventata celebre per il suo “Pompa Tour” racconta particolari piccanti della sua vita.

Intervistata da MowMag, Paola Saulino racconta: “Mai stata una stripper. In Italia bevevo con gli uomini. Ogni 15 minuti una consumazione, se no dovevo cambiare cliente. Con l’abilità che ho io di parlare molte serate le facevo con lo stesso, dall’inizio alla fine”.

“In California invece guadagnavo molto di più perché facevo proprio la party girl: gli uomini prenotavano belle ragazze per passare una cena in compagnia in room private dove si mangiava, beveva, cantava e ballava”.

Ma di politica ne capisci? “Poco ma francamente non credo che Renzi e la Boschi siano meglio dei padri costituenti del 48. Dopo il tour tutti si aspettavano che esordissi con un porno, ma in realtà sono stata un’abilissima marketer”.

“Ho creato scalpore e ho fatto il giro del mondo. Uscirono servizi su Globo e sono stata intervistata più volte da Russia Today, coprendo tutti i canali tv anglofoni ed essendo considerata un ‘esponente della freedom sexuality”.

Paola parla della sua intimità.

“Molti mi scrivono e non vogliono che si sappia. Molti mi vogliono vedere ma solo in casa, se no vengono riconosciuti e non sta bene. Io esigo che gli altri non mi nascondano. Ho già dovuto nascondere in passato il mio pensiero e la mia intelligenza, il mio modo di essere per omologarmi alla massa e non soffrire. Ora che sono adulta anche no, basta. Anche perché posso masturbarmi molto serenamente”.

Cosa deve avere un uomo per te?

“Molta sicurezza, e in questo la ricchezza aiuta. L’artista non mi piace, quello che vuole fare il regista a 50 anni e ancora non lo fa. Vade retro. Mi piacciono gli sportivi perché hanno un’intelligenza motoria. Gli uomini li reputo quasi tutti stupidi, il fatto che possano avere una determinata intelligenza che io non ho, tipo quella fisica, mi attrae molto. Ammiro la consapevolezza del proprio corpo e della propria mente. Sono stata a cena con un pilota di moto e quello che lui diceva circa la mentalità e il coaching mi interessava”.

Posizione preferita? “A cucchiaio. Io di lato e l’uomo da dietro”. Quanto guadagni? “Ci sono stati mesi dove ho guadagnato davvero tanto, che ho alzato lo stipendio di mio padre in un anno. Spendo molto. In taxi, in Deliveroo, non guido e non cucino”.

“Ho trovato un tizio che mi dava 500 euro per ogni volta che gli facevo la pipì sulla pancia. A me non costava nulla, è una pratica che non collego al sesso, mi cambiava poco. In quel periodo ogni volta che andavo in bagno dicevo: maro’ quanti soldi che sto perdendo”. (Fonte MowMag).