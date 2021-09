Dodi Battaglia, in occasione dei funerali della moglie Paola Toeschi, l’ha voluta ricordare con una discorso commovente: “Ho conosciuto tante persone nella mia vita, ma Paola era straordinaria. E bellissima. Tanto è vero che le ho chiesto di diventare mia moglie”.

Funerali Paola Teschi, il ricordo di Dodi Battaglia

Paola Toeschi è morta il 6 settembre all’età di 51 anni dopo aver lottato per anni contro un tumore. In occasione del suo funerale, è stata ricordata dal marito Dodi Battaglia, durante la cerimonia che si è tenuta nella Collegiata di San Bartolomeo a Borgomanero, in provincia di Novara. La coppia era sposata dal 2011 e nel 2005 avevano avuto la figlia Sofia.

“Se n’è andata un bella persona, una persona per bene, una grande immensa anima”, ha continuato il chitarrista dei Pooh. “Abbiamo vissuto insieme un sogno fantastico per altri cinque anni, nella nostra casa di campagna. E poi la malattia, quella maledetta malattia contro cui ha lottato per dieci anni con forza e positività”. Infine il momento più straziante prima dell’ultimo saluto: il ricordo degli ultimi giorni vissuti insieme.

Gli ultimi giorni di vita di Paola Toeschi nel racconto di Dodi Battaglia

“Ho passato gli ultimi giorni della sua vita abbracciato a lei, baciandola e parlandole dolcemente. Le ho chiesto perdono, se a volte ho commesso degli errori. Mi ha perdonato e mi ha stretto a lei in un abbraccio dicendomi ‘ti voglio bene’. Sarai per sempre nel nostro cuore».