ROMA – Paolo Bonolis in versione orgoglioso e tenero papà non può che commuovere. Il conduttore di “Avanti un altro” è scoppiato in lacrime per la medaglia della figlia Silvia, 14 anni, vinta durante una competizione sportiva.

Le foto di Diva e donna mostrano un Paolo Bonolis molto diverso da quello che siamo abituati ad immaginare. Il conduttore che in televisione si mostra sempre come veloce e “spietato” con i concorrenti dei suoi show è stato fotografato mentre guardava la gara della figlia Silvia, avuta dalla seconda moglie Sonia Bruganelli da cui ha avuto anche Adele e Davide.

Nelle foto infatti Bonolis appare in lacrime e sciolto in un pianto pieno di orgoglio per la vittoria della figlia, per poi posare al suo fianco con la medaglia appena vinta.

