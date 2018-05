ROMA – Un video rovente quello tra Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli e Barbara D’Urso. Nel video diffuso su Instagram, la D’Urso comincia a tastare il conduttore partendo dai bicipiti e passando poi ai pettorali. Lui tra il serio e il faceto la avverte: “Ti consiglio di non scendere sennò rimani stupefatta!”.

La battuta di Bonolis fa breccia e la D’Urso che sembra confermare le voci che le riviste di gossip hanno sollevato da tempo sulle doti del conduttore Mediaset: “Me l’hanno detto! – dice la D’Urso – Me l’hanno detto!”.

L’estate scorsa molti siti avevano dato spazio ai Vip con “doti” nascoste. E tra questi c’era anche Paolo Bonolis.

Borriello, Iannone e De Martino hanno in comune la relazione con Belen ma anche le misure importanti. Li seguono a ruota l’ex capitano giallorosso Francesco Totti, Bobo Vieri e Stefano Bettarini. Fra i calciatori anche Gigi Buffon.

Fra i Vip spuntano anche Francesco Gabbani e Alberto Angela, di cui si era già parlato in precedenza. Ci sono anche insospettabili come Linus, lodato per le dimensioni del microfono con cui dirige Radio Deejay. “Chiamatemi Rocco” aveva ironizzato. E poi Paolo Bonolis, che in spiaggia aveva fatto intendere di dover gestire una “dote” notevole. Sembra che il conduttore sia stato collocato sul podio.