DENVER – Nozze in vista per l’ereditiera più prezzemolina del mondo: Paris Hilton si sposa. La pronipote di Conrad Hilton, fondatore dell’omonima catena di hotel di lusso, ha detto sì all’attore e modello Chris Zylka, con cui si è ufficialmente fidanzata nel weekend ad Aspen, in Colorado, dove è solita trascorrere le vacanze di Natale.

Paris Hilton, 36 anni, ha annunciato le imminenti nozze su tutti i social network: “Sono così emozionata, sono ufficialmente fidanzata con l’amore della mia vita e il mio migliore amico. Non mi sono mai sentita così felice, al sicuro e amata. Lui è perfetto per me in ogni senso e ha dimostrato che le storie a lieto fine esistono davvero”, ha scritto su Instagram, dove ha postato anche alcune foto della proposta di matrimonio e dell’anello: un solitario da 20 carati, dal valore stimato di quasi due milioni di dollari.