MILANO – Ci sarebbe Patrizia Bonetti dietro alla rottura tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli. Era stata la stessa modella tatuata a rivelare la presenza di un’altra donna: galeotto fu un sms sul cellulare di lui, che ha spinto la Cristofoli a lasciarlo. Ma ora è il settimanale Spy a fare il nome dell’altra: Patrizia Bonetti, 22 anni, è l’ex fidanzata di Gianluca Vacchi e Stefano Ricucci, nonché ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Non è la prima volta che la bella Patrizia si trova a fare da terzo incomodo. Già nella casa più spiata d’Italia era riuscita a mettere zizzania tra Luigi Favoloso e Nina Moric, flirtando con lui e inducendo la Moric a piantarlo in asso. Poi Favoloso ha ottenuto una seconda chance e la Bonetti a quanto pare è andata a bussare alla porta di un altro uomo della Moric: il suo ex marito.

Resta ora da capire se tra Corona e la Bonetti sia stato solo un flirt passeggero o diventerà una storia seria. E soprattutto chissà come reagirà Nina Moric che ha da poco riallacciato i rapporti con l’ex fotografo dei Vip per amore del figlio Carlos.