Patrizia de Blanck: "Sono una traditrice seriale. Mi hanno definito la tigre del..."

ROMA – Intervista da mesepermese.it, Patrizia de Blanck confessa:

“Sono una traditrice seriale. Ne ho sempre avuti due, il marito e l’amante perché con due facevo l’uomo ideale. Mi hanno definito la tigre del materasso”.

Tra le sue esperienze non è mancata nemmeno quella con una donna, la sua migliore amica: “Mi amava alla follia, ho alcune sue lettere molto passionali. Una notte ci siamo trovate all’Hotel de Paris di Monte Carlo: lei venne nella mia suite e, mentre dormivo, mi sentii accarezzare e baciare il corpo. Io continuai a far finta di dormire e la lasciai fare. Provai un intenso e inconsueto piacere. Pensavo si trattasse di un sogno. Non accadde più e non ne parlammo mai”.