ROMA – Patrizia Pellegrino rivela: "Ho un fidanzato più giovane di 30 anni, ma non è un toy boy". La showgirl, 55 anni, si è confessata a Pomeriggio Cinque e ha parlato della sua relazione con un giovane attore, Vladimir Randazzo, di 24 anni.

“Ho incontrato un ragazzo che ha 30 anni in meno di me, ma non è un toy boy”, ha detto l‘attrice. Lei e Randazzo si sono conosciuti a un provino e ora lavoreranno insieme. Patrizia, reduce dal matrimonio con l’imprenditore Stefano Todino, finito dolorosamente nel 2017 dopo circa 14 anni insieme, ora ha voglia solo di “vivere questa storia con leggerezza e chissà cosa succederà”. Si rifiuta di definire Vladimir un toy boy perché, dice, “non è un giocattolo, è una persona più grande e più responsabile della sua età, è il classico principe”.

In studio da Barbara D’Urso c’era anche Paola Caruso, che ha voluto non essere da meno e ha rivelato: “Anch’io ho un fidanzato più giovane, di cinque anni”. Si tratta dell’imprenditore Francesco Caserta, che Paola Caruso ha definito “l’uomo della mia vita, forse faremo dei figli insieme”.