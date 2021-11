Paul Rudd secondo People è l’uomo più sexy del 2021: “Le persone ora diranno: cosa?”

L’attore Paul Rudd è l’uomo più sexy del 2021. Almeno questo è quello che ha sentenziato la rivista People.

Chi è Paul Rudd

Paul Rudd nasce il 6 aprile 1969 a Passaic, New Jersey (USA) sotto il segno dell’Ariete. Paul Stephen Rudd, questo il suo nome all’anagrafe, ha iniziato a recitare fin da piccolo. All’università si è proprio laureato in teatro.

La star della Marvel ha frequentato inoltre l’Academy of Dramatic Arts di Los Angeles, dove ha consciuto l’attore Matthew Lillard. Paul Rudd ha debuttato sul grande schermo nel 1992 nel film A Question of Ethics di Peter Foldy.

L’attore ha poi recitato accanto a Leonardo DiCaprio nel film Romeo + Giulietta di William Shakespeare, (1996) e con Paul Newman e Jessica Lange in “Lungo viaggio verso la notte” di Eugene O’Neill.

Dopo un lungo fidanzamento con Jennifer Aniston, attualmente Paul Rudd è sposato con l’attrice Julie Yaeger che dopo il riconoscimento di People si è detta “stupefatta”.

Le parole di Paul Rudd

Paul Rudd, dopo essere stato eletto l’uomo più sexy del 2021 da People, non ha nascosto lo stupore e ci ha scherzato su: “Sono abbastanza consapevole che quando le persone sentiranno tutto questo, diranno: ‘Cosa?’ Quando penso a me stesso, penso a me stesso come a un marito e a un padre, come se fossi solo quello”.