ROMA – Gossip dalla Repubblica Ceca: secondo il tabloid Blesk, Pavel Nedved avrebbe deciso di divorziare da sua moglie Ivana dopo 25 anni di matrimonio. La coppia infatti sarebbe già separata da qualche mese. Nei giorni scorsi è stato paparazzato a Londra in compagnia di Lucie Anovcinova, 23enne.

L’ex Pallone d’Oro e ora vicepresidente della Juventus, 47 anni a fine agosto, è stato pizzicato nella capitale inglese in dolce compagnia durante una gara di equitazione, il Longines Global Champions Tour of London 2019. Lucie, grande appassionata di cavalli, ha la metà dei suoi anni (23), solo uno in più rispetto alla figlia dell’ex giocatore.

Dal matrimonio con Ivana sono nati due figli, a cui hanno dato i loro stessi nomi, Ivana e Pavel, perché, come ha dichiarato lo stesso Nedved, “quando noi non ci saremo più, nel mondo ci saranno sempre un Pavel e un’Ivana che si vorranno bene”. (fonte BLESK)