ROMA – Dopo otto anni di fidanzamento, sono convolati a nozze la star di YouTube PewDiePie e Marzia Bisognin, la youtuber italiana più famosa al mondo, passata di recente alla moda e al design: la cerimonia, ovviamente condivisa on line, è avvenuta a Kew Gardens, nella zona ovest di Londra.

Il vlogger svedese, 29 anni, il cui vero nome è Felix Kjellberg e Marzia Bisognin, 26 anni, hanno condiviso la loro felicità con gli amici postando le foto e video sui rispettivi account Instagram e scritto: “Il 19 agosto, esattamente a otto anni dal nostro primo incontro, abbiamo celebrato il nostro matrimonio con i nostri amici e familiari”.

“È stato il giorno più bello, di cui farò tesoro per sempre. Sono grata a tutte le persone che hanno trovato il tempo per partecipare all’evento e ci hanno aiutato a celebrare il matrimonio”, ha scritto Bisognin. “Sono molto fortunata e piena d’amore, incredibilmente entusiasta di poter chiamare Felix mio marito per il resto della nostra vita”.

PewDiePie, per un po’ di tempo è stato il più grande YouTuber della piattaforma ma ora deve accontentarsi di “soli” 99,5 milioni di iscritti.

Marzia Bisognin, pur non postando più nuovi video su YouTube dal 2018, ha 7.664.492 iscritti, continua a essere un personaggio Internet molto famoso, su Instagram è seguita da 6.2 milioni di follower. Nata ad Arzignano, Vicenza, con PewDiePie si sono conosciuti online, hanno vissuto in Svezia e poi si sono trasferiti a Brighton con i loro carlini Edgar e Maya. La coppia ha 107 milioni di iscritti YouTube, 24 milioni di follower su Instagram e 22 milioni di follower su Twitter. (Fonte: Daily Mail )