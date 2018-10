MILANO – Valentina Allegri è stata paparazzata su una panchina dell’aeroporto di Linate con il fidanzato Pietro Barone del trio “Il Volo”. Le immagini sono state pubblicate dal settimanale “Oggi”.

Piero Barone, reduce da alcuni concerti in Sicilia, è sbarcato a Linate con una rosa rossa in pugno. Valentina Allegri non ha perso tempo e si è subito “tuffata” sul suo fidanzato. Dopo venti minuti, passati tra baci e carezze, Pietro Barone però ha ricevuto una telefonata e ha lasciato l’aeroporto.

Il tenore ha anche pubblicato la loro prima foto insieme sul suo profilo Instagram, nella quale lui appare seduto su una staccionata mentre abbraccia e guarda teneramente la fidanzata sullo sfondo di Parco Sempione, zona di Milano che i due sembrano frequentare spesso.