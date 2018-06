NAPOLI – “Tanti amici mi hanno voltato le spalle”. Così, a distanza di 3 anni dalla morte di Pino Daniele, torna a parlare la sua seconda moglie, Fabiola Sciabbarrassi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’artista napoletano, scomparso all’improvviso il 4 gennaio 2015, sarà ricordato giovedì 7 giugno allo Stadio San Paolo. All’evento ci saranno i suoi amici di sempre, colleghi con i quali ha diviso tante volte il palco ma anche momenti di familiarità. All’evento non mancherà la Sciabbarrasi che però al settimanale Grazia non nasconde la sua rabbia.

Ancora oggi il dolore c’è: Fabiola posta spesso sui social vecchie foto con Pino Daniele. I due si erano conosciuti nel 1992 quando lei faceva la modella e aveva 24 anni. Dalla loro unione sono nati tre splendidi figli: Sara, Sofia e Francesco. In una amara intervista la ex modella, ha confessato di nutrire ancora del risentimento verso alcuni amici del passato. In particolare la Sciabbarrassi ha parlato di delusione per quelli che si professavano amici di una vita suoi e del marito e che alla prima occasione, sono spariti.