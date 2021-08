Pippa Middleton è più ricca della sorella Kate. Vive in un appartamento da 22 milioni di dollari a Londra: la famiglia di suo marito vanta un patrimonio stimato in oltre due miliardi di sterline.

La sorella minore della duchessa di Cambridge, dopo essere salita alla ribalta delle cronache grazie al matrimonio della sorella accaduto nel 2011, si è messa da parte.

Pippa Middleton è più ricca di William e Kate: ecco chi è suo marito

Pippa (vero nome Philippa Charlotte) proviene da una famiglia borghese: i riflettori causati dal matrimonio reale h creato qualche problema al fratello James che per un perioo ha sofferto di depressione. Kate non ha quindi nessuna discendenza reale: conobbe William all’università e tra i due scoppiò l’amore.

Ora però, Pippa non è più sotto ai riflettori. L’essere diventata più ricca della coppia reale è dovuto al matrimonio avvenuto nel 2017 tra lei e James Matthews, il figlio di David Matthews, ex pilota di auto da corsa e proprietario del lussuosissimo resort Eden Rock a St Barths.

Il patrimonio della famiglia Matthews

Come il padre, anche James ha gareggiato nei motori prima di lanciarsi nel mondo degli affari. Oggi la coppia vive insieme ai due figli in un appartamento a Londra da 22 milioni di dollari e alla morte del padre erediteranno oltre 2 miliardi e mezzo di sterline e una tenuta da 10 mila acri in Scozia.