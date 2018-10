LONDRA – Se Kate Middleton durante le tre gravidanze ha sofferto di nausee violente, la cosiddetta iperemesi gravidica, la sorella Pippa al contrario può vantarsi di godere una dolce attesa senza problemi, prossima allo stato Zen. La 35enne, che diventerà mamma tra alcune settimane, ha infatti rivelato di praticare la meditazione e di recente si è iscritta “a un corso per principianti per poterla eseguire correttamente”.

Nel corso delle lezioni ha imparato a meditare due volte al giorno per 20 minuti, cantare un mantra, stare seduta con gli occhi chiusi e concentrata. “L’insegnante ha insistito sul fatto che dovremmo assicurarci di ritagliare del tempo per meditare poiché c’è sempre una scusa pronta per non praticare” e ha aggiunto: “La meditazione porta la mente e il corpo in uno stato di puro riposo, migliore di quello che può offrire il sonno. Consente soprattutto la possibilità di riequilibrare e nutrire mente e corpo”, scrive il Daily Mail.

“All’inizio ero scettica, ma dopo aver praticato la disciplina per un mese ho notato un’enorme differenza rispetto al benessere e alla chiarezza mentale”. Pippa, il cui lato B ha ottenuto consensi in tutto il mondo in occasione del matrimonio di Kate e William nel 2011, in precedenza aveva decantato i benefici del tennis praticato in gravidanza. “È possibile giocare fino al nono mese! Ha un’influenza positiva, aiuta a controllare il peso, a ridurre il mal di schiena, rafforzare il cuore e i vasi sanguigni”.