VENEZIA – Escono allo scoperto Pippo Inzaghi, 44 anni, e Angela Robusti, 28 anni. L'allenatore del Venezia e la modella, ex Miss Veneto ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si lanciano dichiarazioni d'amore via social.

Sono stati particolarmente apprezzati dai fan in particolare i versi di Alda Merini che Angela ha dedicato al suo nuovo compagno, con cui si frequenterebbe almeno da un paio di mesi.

Sul suo account Instagram la modella padovana, 28 anni e una laurea in architettura a Udine, ha scritto:

“L’amore è un mistero. Perché mai ci innamoriamo? È un grande furore che ci placa di tutti i nostri tormenti, è una grande pena che ci guarisce da tutte le guerre. L’innamorato è uno strano guerriero che sorride e vuole bene agli altri. L’innamorato fa sbocciare tutte le rose del mondo, ma gli altri le calpestano per un impulso improvviso di bruciante gelosia”.

Una vera e propria dichiarazione d’amore a cui Inzaghi ha riposto con tre cuoricini postati in risposta sul social, proprio come un giovane innamorato. Accantonata una volta per tutte la lunga e tormentata storia con la soubrette Alessia Ventura, Inzaghi farebbe sul serio con la ex corteggiatrice di Luca Onestini.