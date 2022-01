Tra i nomi dei vip votati per scherno durante le elezioni del Presidente della Repubblica, uno è femminile: Valeria Marini, che ha concesso un’intervista a MOW (mowmag.com) con cui commenta alcuni dei nomi ricorrenti.

Le parole di Valeria Marini

“Mario Draghi, ha ridato lustro all’Italia anche a livello internazionale già come Premier. Ma non credo possa ricoprire entrambi i ruoli” segnalando al magazine lifestyle di AM Network, altre eminenze dell’attuale storia politica italiana.

“Gianni Letta o Silvio Berlusconi”, ma il Cavaliere ha ritirato la candidatura, perché “è una persona molto responsabile”. Sulle pagine digitali di mowmag, la Valeria nazionale, ex partecipante al GFVip e storica Diva sul palco del Bagaglino, sottolinea anche chi, dell’ambiente degli spettacoli e della TV, potrebbe essere indicato nel ruolo di Presidente della nostra Repubblica:

Signorini? “Ecco, lui sarebbe davvero perfetto come Presidente perché è una persona in gamba. Ha grande talento, intelligenza e cultura. Lui è capace di fare tutto”, ma in realtà Valeria Marini confessa a MOW che “personalmente penso subito a un giornalista: Bruno Vespa. Sarebbe capacissimo.”