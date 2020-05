Principe Harry ha sostituito il padre Carlo con David Foster?

LONDRA – Cosa penserà il principe Carlo di David Foster, la nuova figura paterna scelta da Harry mentre sta vivendo la nuova vita a Los Angeles?

Foster, 70 anni, musicista e proprietario di una casa discografica, alle spalle ha cinque matrimoni e attualmente è legato alla cantante e attrice 36enne Katharine McPhee, amica di lunga data di Meghan.

Sul Daily Mail, il giornalista Tom Leonard, scrive che Foster e Harry sono come padre e figlio.

“Mio marito ha una relazione bellissima con Harry”, ha esordito McPhee nel famoso show televisivo di gossip Access Hollywood.

“Sono così teneri, come padre e figlio”.

“Con Meghan siamo amiche dall’infanzia e ora Harry e mio marito sono molto uniti. È davvero bello”.

A parte il fatto che McPhee ha solo sei mesi in più del nuovo “figlio” di suo marito, commenta Leonard, l’osservazione priva di tatto sui sostituti dei padri ricorda l’affermazione del principe Harry nel 2017.

La Royal Family ha dato a Meghan “la famiglia che non ha mai avuto”.

Secondo la sorellastra di Meghan, Samantha, è stato quel commento che ha dato il via alla faida tra la duchessa di Sussex e la sua famiglia.

Leonard aggiunge che non c’è niente di straordinario nell’avere David Foster come “padre”: cinque matrimoni, cinque figli biologici e sei figliastri.

Foster ha aiutato i Sussex a trovare una villa dove vivere nella Columbia Britannica, durante il loro breve soggiorno canadese.

Ha ammesso di averli messi in contatto con il proprietario di una villa sull’isola di Vancouver e ha aggiunto che si sentiva “onorato” di poter aiutare Meghan “perché sono un canadese, un paese del Commonwealth”.

Nonostante le dichiarazioni pubbliche e l’uscita imminente di un libro “scritto con la collaborazione di chi è più vicino alla coppia”, i Sussex hanno ripetutamente insistito di voler condurre una vita molto privata.

Eppure Foster riguardo a Hollywood ha una concezione singolare della privacy: vive la sua esistenza pubblicamente, ha permesso per due volte alle telecamere di entrare nella sua casa per girare un reality per la TV.

Ma Foster ora è davvero una figura paterna per Harry o è solo il gloss di Hollywood?

Ad ogni modo, conclude Leonard, i Sussex quando si tratterà di tenere nascosta la nuova vita “privata, potrebbero scoprire che i paparazzi di Los Angeles non sono gli unici da temere. (Fonte: Daily Mail)