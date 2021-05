Il principe Harry durante l’intervista esplosiva rilasciata a Oprah Winfrey, tra le tante accuse rivolte alla Royal Family si è lamentato di non essere mai andato in bicicletta con il padre Carlo. Ma è stato smentito da alcune foto diffuse dalla Casa Reale in cui si vede il futuro erede al trono intento a portare i figli in bicicletta.

Harry accusa Carlo, ma viene smentito da foto d’epoca

Una foto scattata a Sandrigham nel 1990 mostra il duca di Sussex seduto sul retro della bicicletta del padre, mentre William pedala accanto a loro. In un’altra, in bianco e nero, scattata vicino al castello di Balmoral, Carlo traina il piccolo Harry con un carrello attaccato al retro della sua bicicletta.

Parlando con la giornalista americana, Harry ha detto: “È bello avere uno spazio all’aperto dove posso fare passeggiate con Archie e con i miei cani. Tutte queste cose sono meravigliose. Per me il momento più bello è quando posso portare mio figlio a fare un giro in bicicletta, cosa che non ho mai fatto con mio padre quando ero bambino”.

In seguito Harry ha insistito sul fatto che durante l’intervista con Oprah è stata detta la verità nel modo più “compassionevole” così da lasciare spazio a una riconciliazione con la famiglia. Ma al momento sembra molto lontana.