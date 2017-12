LONDRA – Il principino George ha preso parte alla sua prima recita nella scuola materna che frequenta da settembre e anche lui ha avuto un ruolo nel presepe vivente organizzato per Natale. Il futuro erede al trono avrebbe interpretato una pecorella e a raccontarlo sono stati proprio William e Kate Middleton, che lo hanno guardato divertiti.

Francesco De Leo su La Stampa scrive che il discorso sul ruolo di George nella recita scolastica è uscito fuori durante l’incontro di William e Kate con alcuni bambini di una scuola materna:

“Qualche giorno fa il Duca e la Duchessa di Cambridge, William e Kate, hanno incontrato degli alunni di scuola primaria. Parlando con loro dei progetti per il Natale, il Principe William ha raccontato che suo figlio George ha interpretato il ruolo della pecorella nel presepe vivente della sua scuola. «E’ stato molto divertente guardarlo» ha detto sorridendo.

Sua altezza reale il principe George di Cambridge ha 4 anni e frequenta la Thomas’s Battersea, scuola con 560 bambini e bambine di età compresa tra quattro e 13 anni. «Essere gentile» è il motto dell’Istituto che richiede agli studenti «non solo di tollerare, ma di celebrare la differenza, come la fede, le credenze e la cultura». George un giorno sarà Re e per questo gli saranno insegnate, in forma privata, anche materie come il francese, il ballo, il teatro, l’arte e l’educazione fisica”.