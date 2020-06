Priyanka Chopra Jonas sostiene il Black Lives Matter, i fan la criticano: “Ma se promuovi creme sbiancanti per la pelle…” (foto ANSA)

ROMA – Priyanka Chopra Jonas, attrice di Bollywood, è stata criticata duramente dopo aver pubblicato su Twitter dei messaggi di sostegno al movimento Black Lives Matter, nonostante promuovesse creme sbiancanti per la pelle.

A scrivere il tweet è stato Nick Jonas, marito della 37enne attrice indiana. “Io e Pry abbiamo la morte nel cuore. La realtà delle disuguaglianze in questo paese e in tutto il mondo è evidente”.

“Il razzismo sistemico, l’intolleranza e l’esclusione sono andati avanti per troppo tempo e rimanere in silenzio non solo lo rafforza, ma consente di continuare. “

Il tweet ha anche sottolineato che la coppia per combattere il razzismo ha fatto delle donazioni a Equal Justice Initiative e all’ACLU.

Il 30 maggio, per mostrare solidarietà al movimento, Priyanka ha pubblicato un post su Instagram con la foto di George Floyd e una didascalia.

“Ovunque vivi, qualunque sia la tua situazione, nessuno merita di morire, soprattutto per mano di un altro, a causa del colore della sua pelle”.

Sui social media, la risposta degli utenti è stata immediata, alcuni hanno evidenziato che l’attrice aveva precedentemente promosso una crema sbiancante per la pelle.

Una persona ha ironizzato: “Hai dimenticato la tua pubblicità per la crema sbiancante più delicata?”

Un altro ha commentato:”In India Pry era il volto delle creme schiarenti per la pelle. Pri è parte del problema”.

Anche altre star di Bollywood sarebbero state criticate, come Disha Patani e Sonam Kapoor, per aver parlato a sostegno del movimento, nonostante la promozione di creme sbiancanti per la pelle. (Fonte: Daily Mail)