ROMA – Raffaella Carrà ha ricevuto l’onorificenza di commendatore al merito civile attribuitale dall’ambasciata di Spagna in Italia, un riconoscimento che andò anche a Lucia Bosè. Proprio durante la consegna all’Auditorium Parco della Musica di Roma racconta la showgirl sua carriera e quell’ombelico scoperto che mostrò in televisione all’inizio degli anni Settanta, un vero e proprio simbolo di libertà.

Durante la conferenza stampa per la consegna dell’onorificenza, la Carrà ha raccontato: “Il mio ombelico nudo veniva fuori da un completo studiato da un costumista della Rai. Ora non ne ricordo il nome. Ma le ragazze d’estate già giravano così, con la pancia scoperta e i pantaloni. Io non mi sono fatta problemi a farlo vedere in tv. Ero così libera. Anche i ‘colpi di testa’ erano il segno della libertà dalla lacca, dalle sovrastrutture, dalla rigidità. Io ero così, senza costrizioni”.