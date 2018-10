ROMA – “Sono stata fidanzata 11 mesi con Cristiano Ronaldo, ai tempi giocava con il Manchester United. Sono stati 11 mesi d’amore”. A parlare è Raffaella Fico, ex compagna del portoghese e di Mario Balotelli, con cui ha avuto una figlia, ospite di “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1.

“Quando succede una cosa del genere la si apprende sempre con stupore – ha detto – Ronaldo è un ragazzo normale, tranquillo, semplice, con me è stato un vero gentiluomo. A casa come si comportava? Si allenava anche a casa, faceva gli addominali. Li faceva dopo cena. Guardava un film, si rilassava e faceva gli addominali, ne avrà fatti 4 o 5 serie da 20”.

E proprio oggi anche il giornalista Tancredi Palmeri, corrispondente della CNN e della Gazzetta dello sport, dal proprio profilo Twitter, ha parlato delle accuse per Cristiano Ronaldo in merito a presunti stupri. E della relazione, anche se CR7 non ha mai confermato, del portoghese con la Fico.

“Ma chi se ne frega se Cristiano Ronaldo ha pagato Ruby per fare sesso. Anche Raffaella Fico raccontò che lui le lasciò soldi e lei si offese, e lui si scusò dicendo “E che tutte mi chiedono soldi, pensavo anche tu”.