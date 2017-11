ROMA – Randi Ingerman, 50 anni con rissa: colpa di una bottiglia di vodka. Una festa indimenticabile quella di Randi Ingerman. Al party per i 50 anni della showgirl infatti, in un elegante ristorante di Milano, dopo la torta è andata in scena una rissa di cui si parla da giorni.

A lanciare l’indiscrezione il settimanale Chi: “Dopo la torta e qualche brindisi – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini – Randi inizia a ballare, ordina una bottiglia di vodka e sbadatamente la poggia sul tavolo di una coppia che stava festeggiando l’anniversario. La reazione della signora che si è trovato il bottiglione della Ingerman sul tavolo è furente. In pochi secondi si passa dai trenini a una mega rissa che coinvolge il gestore del locale, gli invitati, ma non Randi, che continua a ballare incurante del tutto”.