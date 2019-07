ROMA – Rocio Munoz Morales e Raoul Bova potrebbero presto sposarsi. Gli indizi ci sono tutti: proprio in questi giorni, i due sono stati visti visitare insieme alcune chiese del centro di Roma. Secondo molti si tratterebbe di un chiaro indizio che potrebbe confermare che la coppia sia alla ricerca di un luogo dove celebrare il matrimonio.

I due stanno inseme da sei anni ed hanno due bambine. Nonostante alcune indiscrezioni smentite con forza dalla coppia abbiano visto la coppia in crisi, i due si sono dimostrati più innamorati che mai.

In alcune recenti interviste, l’attrice spagnola ha ammesso che il matrimonio è tra i progetti della coppia: “Quando ci sposeremo? All’improvviso, lontano da tutto, senza programmare troppo”. Non c’è quindi da stupirsi che i due si siano messi in moto per i preparativi in maniera del tutto intima e privata, proprio come dichiarato dall’attrice. I due vivono a Roma e dicono di essere credenti. Ulteriori indizi che conferebbero la ricerca della chiesa giusta per il matrimonio.

Di recente, Rocio Morales ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua storia d’amore che non lasciano dubbi: “I quattro gabbiani che ho tatuati sul braccio siamo io, lui, Luna e Alma, mentre qui è Santa Gemma, santa italiana cui sono devota che ho scoperto a Madrid. Vado spesso in chiesa a pregare per lei”.

Durante un’intervista rilasciata a Verissimo lo scorso marzo, la Morales aveva raccontato di aver costruito con Bova la famiglia che desiderava. L’unica cosa che mancava per quella data (e ufficialmente manca ancora ndr) è la proposta di matrimonio, ancora non arrivata.

“Vedere quello che abbiamo creato insieme e che il nostro amore – racconta – è stato capace di creare è molto bello. La vita ci ha portato a essere quello che siamo adesso. Sembriamo due ragazzini anche con le nostre figlie. È ancora molto intenso quello che c’è tra noi”.

Nello studio di Verissimo, Rocio aveva però raccontato di aver affrontato la seconda gravidanza da sola perché il compagno era lontano per lavoro. “La bambina è nata e lui non c’era. È stato duro e adesso stiamo riprendendo il tempo perso, siamo attaccati 24 ore su 24. È un bravissimo papà”.

Alla fatidica domanda sulle nozze, l’attrice aveva risposto: “Mi piacerebbe, ma ho una famiglia, ho due figlie e amo lui sempre di più”.

Fonte: Verissimo, Di Lei