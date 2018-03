CATANIA – Il telefono ha continuato a squillare in platea mentre Raoul Bova e Chiara Francini si esibivano nel Teatro Metropolitan di Catania. Un gesto che rappresenta una grave offesa per gli attori e che in ogni teatro è visto come mancanza di rispetto per chi è sul palco. Proprio per questo motivo alla fine della rappresentazione Bova non si è presentato sul palco per ricevere gli applausi.

La serata del 12 marzo è andata avanti con forti tensioni, per quei telefoni che continuavano a squillare in sala mentre gli attori tentavano di recitare sul palco. Tanto che durante le pause il pubblico è stato più volte avvisato durante lo spettacolo dal produttore della pièce: “Al prossimo telefonino che sentiamo squillare in sala, interrompiamo lo spettacolo”. Un avvertimento che non è bastato, spiega il sito Ragusa News: