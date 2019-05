Regina Elisabetta offre lavoro: social media manager, ecco lo stipendio

ROMA – La Regina Elisabetta cerca un nuovo social media manager e lo stipendio offerto da Buckingham Palace è da 30mila sterline l’anno, poco meno di 35mila euro. Gli aspiranti candidati avranno tempo fino al 26 maggio per presentare il proprio curriculum sul sito ufficiale del palazzo reale.

L’annuncio di lavoro è apparso sul sito della casa reale e tra i requisiti bisogna essere laureati e aver maturato esperienza con i siti web. La paga è di 30mila euro l’anno per 5 giorni di lavoro a settimana, dal lunedì al venerdì. Weekend liberi e 33 giorni di ferie pagate. La persona che cerca Buckingham Palace dovrà avere un “tocco innovativo e creativo” e un “approccio flessibile”, ma ovviamente sono fondamentali anche le capacità comunicative.

Anche la Regina Elisabetta entra così nell’era dei social e amplia il suo staff per farsi trovare pronta nell’uso delle nuove tecnologie, aprendo a Instagram, Facebook e Twitter con i diversi profili degli appartenenti alla Corona. Un modo per restare al passo coi tempi e per questo servirà una persona ad hoc per il ruolo: un social media manager “save the Queen”.