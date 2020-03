ROMA – La Regina Elisabetta e il nipote Harry si sono incontrati per la prima volta da quando lui e la moglie Meghan Markle hanno deciso di lasciare la famiglia reale. Nonna e nipote si sarebbero incontrati domenica 1° marzo al castello di Windsor, dove Harry è arrivato senza la moglie e il figlio Archie, e avrebbero parlato per quattro ore. Un discorso che si sarebbe concluso con la regna pronta ad accogliere Harry in caso di ritorno nella Royal Family.

Secondo quanto riferito dal tabloid The Sun, la regin ha invitato il duca di Sussex a pranzo per parlare della cosiddetta ‘Megxit’, che ufficialmente si consumerà il 31 marzo. Harry è tornato la settimana scorsa dal Canada, dove si trovano moglie e figlio, per gli ultimi appuntamenti da membro della famiglia reale.

Una fonte vicina ai reali ha riferito: “Domenica è stata la prima volta che la Regina ha avuto l’occasione di parlare con Harry da sola e capire quali siano i suoi piani. Il clima è stato molto più rilassato ed entrambi hanno potuto parlare francamente”.

Secondo le fonti, la Regina ha fatto capire a Harry che sia lui che Meghan “saranno accolti a braccia aperte”, in caso cambiassero idea e volessero tornare. Meghan è attesa in Gran Bretagna nei prossimi giorni: i duchi di Sussex si uniranno a Elisabetta II, al principe William e alla moglie Kate Middleton per la celebrazione del Commonwealth Day, all’abbazia di Westminster la prossima settimana.

Sarà la prima volta che Harry e Meghan appariranno con la Royal Family, dopo l’annuncio choc di gennaio della loro decisione di rendersi indipendenti; la funzione a Westminster sarà anche l’ultimo dei loro impegni pubblici da reali. (Fonte AGI)