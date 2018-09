ROMA – Una mano finta per salutare i suoi sudditi. La principessa Anna svela il “segreto” dell’anziana Regina Elisabetta, che per non stancare eccessivamente il suo braccio si sarebbe dotata di una mano finta che si muove da una parte all’altra attraverso una leva.

La Regina ha ormai 92 anni, di cui 66 passati proprio sul trono del Regno Unito, e ha affinato nel tempo i suoi trucchi del mestiere. Tra questi c’è proprio il suo tipico saluto rivolto alla folla che acclama, con la mano sollevata che si muove a destra e sinistra. Una mano inguantata dietro al quale, secondo la figlia e principessa Anna, si cela ormai un segreto “meccanico”.

Intervistata dal noto biografo reale Robert Hardman, autore di Queen of the World, la principessa Anna ha rivelato che la mano inguantata è quella di un manichino: “Quando la Regina ha bisogno di tirare un po’ il fiato ricorre a questa arma segreta. Si tratta di un marchingegno di legno formato da una mano finta montata su un bastone, che viene avvolta con un guanto identico a quello che la sovrana indossa davvero quel giorno e inserito nella manica della giacca”.

Il funzionamento, spiega la principessa, è piuttosto semplice: “Si aziona una leva e la mano si muove da una parte e dall’altra. Abbiamo pensato tutti fosse un gesto sfacciato, consegnarlo nelle sue mani, ma Sua Maestà ne era entusiasta”. L’età insomma si fa sentire e un po’ di riposo non guasta, nemmeno per la Regina.