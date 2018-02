SANREMO – Renato Zero al Festival di Sanremo (come concorrente)? Impossibile. A chiudere le porte in faccia alla kermesse canora lo stesso cantautore romano, intercettato per le strade di Roma dal noto paparazzo Rino Barillari: “Il mio tempo è scaduto”.

Le parole di Zero sono state riportate su Il Messaggero:

“A Barillà è scaduto il tempo per fare le foto a me. Non sarò a Sanremo, ma al mio amico di sempre Claudio Baglioni giunga il più sincero in bocca al lupo per il successo della manifestazione”.

Il cantante ha comunque assicurato che continuerà a guardare il Festival, anche perché è autore di uno dei brani in gara nella categoria vip, Cantico di Testimone (cantato dall’ex Pooh Red Canzian).