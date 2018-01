ROMA – Riccardo Pozzoli, l’ex di Chiara Ferragni, ha sposato la modella francese Gabrielle Caunesil sulla romantica spiaggia di Malibù, in California. Una cerimonia intima, con pochi amici, e abiti semplici ma eleganti. La coppia di sposini ha scelto Instagram per dare l’annuncio delle nozze con pochi scatti in cui appaiono sorridenti e felici.

L’Huffington Post scrive che Pozzoli è noto come storico ex di Chiara Ferragni, ma oltre ad essere stato un suo fidanzato è stato soprattutto un manager che l’ha aiutata a far crescere il blog The Blonde Salad e a cui deve la sua fama da fashion blogger. I due infatti sono rimasti in ottimi rapporti e mentre Chiara si prepara all’arrivo del figlio Leone col rapper Fedez, Pozzoli è convolato a nozze: