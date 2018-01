ROMA – Ricky Martin si è sposato con Jwan Yosef.

Dopo un anno di fidanzamento, il cantante ha sposato il compagno Jwan Yosef. La conferma è arrivata durante un’intervista a E! News, sulla serie Tv “Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” di cui Ricky Martin è protagonista.

“Sono un uomo sposato – ha dichiarato Ricky Martin -. Finalmente posso presentare Jwan non più come il mio fidanzato, ma come mio marito. Lui è il mio uomo!”.

“Ci siamo scambiati i voti, giurati qualunque cosa e abbiamo firmato tutti i documenti che c’erano da firmare, accordi prematrimoniali e tutto il resto – ha dichiarato il cantante padre di due gemelli, Valentino e Matteo, avuti nel 2008 grazie ad una madre surrogata -. È una sensazione indescrivibile”.