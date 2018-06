ROMA – L’ex inquilina del Grande Fratello [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Aida Nizar con il bagno nella Fontana di Trevi ha fatto infuriare Rita Dalla Chiesa:

“Aida Nizar fuori dall’Italia – ha tuonato la Dalla Chiesa su Twitter – Perché non la rispediscono in Spagna? Fossi stata in quei Vigili l’avrei portata al primo comando di Fontana di Trevi e trattenuta per oltraggio a pubblico ufficiale. Fare la comparsa in tv non ti mette al riparo dalle regole da rispettare”.