Rita Dalla Chiesa negli anni è diventato un punto di riferimento grazie a Forum, storica trasmissione passata di mano ad altre conduttrici. La conduttrice, però, negli ultimi tempi ha scoperto anche il piacere di stare sui social network: molto attiva su Twitter e Instagram, Rita documenta passo dopo passo le sue giornate.

La sua vita da marzo scorso non è più la stessa: la scomparsa di Fabrizio Frizzi, con il quale è stata sposata dal 1992 al 1998, l’ha stravolta. Lei, accusata addirittura di ‘sciacallaggio’ sui social per aver iniziato a mostrare fin troppo interesse nei confronti di Carlotta Mantovan (la seconda moglie del compianto conduttore, ndr), continua a ricordare Fabrizio con pillole di ricordi. L’ultima occasione utile è stato il concerto trasmesso in diretta Rai dall’Arena di Verona di Claudio Baglioni. Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2019, ha regalato emozioni particolari a Rita Dalla Chiesa.

“Uno spettacolo straordinario. Solo che il cuore non regge… troppi ricordi. Uno a canzone” ha scritto la Dalla Chiesa.

Parole che lasciano intendere quanto sia stato grande il dolore provato negli ultimi mesi. I suoi fan, a quelle parole hanno risposto con tanto affetto e sostegno. Un abbraccio dal web che la conduttrice sicuramente ha apprezzato.