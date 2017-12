LONDRA – Robbie Williams non è mai stato discreto a proposito della sua vita amorosa e all’apice del successo dei Take That, la leggenda narra che il cantante si vantasse delle sue conquiste, specialmente di quelle famose. Tra queste c’erano le famose notti d’amore con quasi tutte le componenti della girl band più amata degli anni Novanta, le Spice Girls: “Sono stato a letto con quattro di loro”.

Durante un’intervista al Sun, il cantante ha dovuto smentire la famosa battuta: “Si trattava di uno scherzo, ok? Ho detto quattro su cinque perché rendeva bene per la battuta – ha spiegato Robbie Williams – Ora è passato del tempo, siamo diventati tutti genitori e quando uno scherzo dura troppo bisogna dire basta”.

Dalle parole del cantante nell’intervista al giornale britannico in realtà si intuisce che sono state tre e non quattro le Spice Girls a cadere tra le sue braccia: Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie Chisholm. Escluse Victoria Beckham, all’epoca già impegnatissima col calciatore David, e Melanie B, che ha chiaramente negato di aver avuto una relazione con il cantante.

“Voglio chiedere scusa sia a loro che alle loro famiglie, ai loro fidanzati e mariti – ha concluso Robbie – Immagino che alcuni di loro non abbiano gradito”.