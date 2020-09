Tra Rocco Casalino e Jose Carlos Alvarez sembra essere tornato l’amore. I due sono stati pizzicati insieme da Chi in Salento dopo la rottura di mesi fa.

Abbracciati e in atteggiamenti decisamente intimi. Tra Rocco Casalino e Jose Carlos Alvarez pare davvero essere tornato l’amore, come testimoniano le foto di Chi che li ha pizzicati insieme in Salento.

Non solo. Come riporta Dagospia, i due sono stati avvistati sul turbolento volo Brindisi-Roma, funestato dal maltempo e atterrato alle 20.30 a Fiumicino. All’arrivo si sono scambiati baci ed effusioni.

“E’ finita al 100 percento con Rocco Casalino”.

“Sono caduto in una profonda depressione, ho anche pensato al suicidio”. Così parlavaJose Carlos Alvarez, fidanzato del portavoce del presidente del Consiglio Rocco Casalino.

“Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi”. In un’intervista a Repubblica a fine luglio Jose Carlos Alvarez aveva annunciato la separazione con Rocco Casalino, con il quale è comunque legato da sei anni.

Tutto nasce il giorno in cui il cui nome di Alvarez è rimbalzato su tutti i media per aver perso molti soldi investendo nel trading online e per essere stato segnalato all’Ufficio antiriciclaggio di Bankitalia. Vicenda che ha costretto Casalino a diramare una nota per chiarire la situazione e dirsi estraneo da ogni responsabilità.

“Ci tengo a raccontare come stanno le cose, non sono un ludopatico, sono una vittima”, spiegava Alvarez, “le notizie che sono trapelate hanno il solo scopo di screditare Rocco. L’obiettivo di tutto questo è costringerlo a farsi da parte”. (Fonti Chi e Dagospia).