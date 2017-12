ROMA – Rocco Siffredi interviene a Le Iene, intervistato da Filippo Roma che ha chiesto dettagli circa una presunta intervista relativa ad una crema miracolosa per aiutare le prestazioni sessuali e aumentare le dimensioni dell’organo genitale maschile.

Siffredi smentisce quelle dichiarazioni, però si sbottona su altri argomenti ugualmente morbosi. Parlando di Moana Pozzi e Cicciolina, al secolo Ilona Staller, dichiara: “Moana era di una classe ed una bellezza pazzesca e non sembrava affatto un’attrice a luci rosse”, dice. “Io ero quello che si toccava davanti a Cicciolina, un mito. Era fantastica ma utilizzava il latte di capra per restare giovane e io quell’odore non lo sopportavo, puzzava di latte. Lascia perdere”.