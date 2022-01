Rocco Siffredi, nuovo film con Benny Green (la bancaria di Siracusa) e Marika Milani (“mi ricorda Moana”)

Nuovo film di Rocco Siffredi, del quale il famoso attore sarà il regista. Le due attrici protagoniste della pellicola saranno Benny Green, nota come la bancaria di Siracusa, e Marika Milani. “Un po’ mi fa ricordare Moana”, sottolinea su MOW (mowmag.com) l’attore, regista e produttore internazionale di cinematografia per adulti.

Marika Milani e Benny Green nel film di Rocco Siffredi

Marika Milani, attrice hard, debutta nel prossimo lungometraggio diretto dal pornodivo originario di Ortona (Chieti). L’innovativo magazine lifestyle di AM Network pubblica un reportage in esclusiva, arricchito da fotografie e video, direttamente dal set cinematografico in cui le intrepreti sono due attrici a luci rosse del Nord Italia.

La lombarda Marika Milani e la piemontese Benny Green, ex bancaria il cui licenziamento è al centro delle cronache nazionali.

Tutte le attrici lanciate da Rocco Siffredi

Sulle pagine digitali di momwag.com è evidenziato anche l’attuale “pantehon” di attrici hard italiane, che sono le muse predilette dal noto regista e produttore cinematografico. Come ad esempio le tre brillanti stelle dell’intrattenimento per adulti: la pugliese Malena, la campana Valentina Nappi e la sarda Martina Smeraldi, che compongono un tris tricolore e per la prima volta sono riunite in un altro film internazionale hardcore: un ulteriore lungometraggio di cui MOW pubblica in anteprima alcune immagini.