Anche il re del cinema a luci rosse ha una sua posizione preferita, Rocco Siffredi la svela in un’intervista a NowMag dicendo che è il rusty trombone.

“La mia posizione preferita è il rusty trombone”. Rocco Siffredi si racconta in un’intervista a NowMag per il MotoFestival in cui ha parlato di moto, piloti ma, ovviamente, anche di sesso. “A me piacciono di più le ragazze che dicono ‘perché no, magari… ci penso’. Lo vedi dalle vibrazioni che danno. La chimica, la sensualità, queste sono le cose più importanti – ha confidato -. La mia posizione preferita è far godere la donna, ma se proprio devo scegliere io allora ti dico il rusty trombone“.

Il rusty trombone tanto amato da Rocco Siffredi è una posizione preliminare in cui una donna seduta a terra pratica un anilingus ad un uomo in piedi, mentre con una mano lo masturba, simulando appunto il gesto del suonatore del trombone. Una pratica sessuale insolita.

Rocco Siffredi parla di Belen

Poi, nel corso dell’intervista, Rocco Siffredi ha parlato anche di Andrea Iannone, recentemente condannato dal Tas di Losanna a 4 anni di squalifica per doping: “Lui si è proprio rovinato, io la penso come disse un uomo molto importante nel Paddock: ‘Ragazzi, in Italia tutti si vorrebbero chia*** Belen, ma nessuno ci si vuole innamorare, l’unico che ci è cascato è stato lui”.

“Lo dico con tutta la simpatia, non voglio essere cattivo, però voglio dire… per portare Belen non va bene la patente che hanno ‘sti ragazzi! Ci vuole una patente molto più importante, perché quella costa, è difficile da gestire… ti manda al manicomio! Ecco, purtroppo questo ragazzo ha avuto la sfiga di essere invidiato dall’Italia intera per Belen. Però alla fine gestirla è dura. Molto dura, con tutto il bene che le voglio“. (Fonte NowMag).