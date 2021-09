Rocco Siffredi, riparte la sua Academy in Ungheria: “Ci sarà Malena come insegnante e tre studentesse…” (foto ANSA)

Rocco Siffredi su Novella 2000, svela i dettagli del “ritorno a scuola” nella sua Academy di cinema per adulti in Ungheria: “Ci sarà Malena” e “tre studentesse italiane, più una coppia, che vuole mettersi in gioco.”

Rocco Siffredi, ripartono le lezioni della sua Academy in Ungheria

A breve si torna a scuola e, come racconta in esclusiva il nuovo numero di Novella 2000, si trona sui banchi anche nell’accademia in Ungheria di Rocco Siffredi, attore, regista e produttore di cinematografia a luci rosse. Intervistato dal periodico diretto da Roberto Alessi, il regista originario di Ortona (CH) illustra le novità del corso dove insegna le teorie e le tecniche del Cinema per adulti, ai futuri professionisti del settore.

“Tra poco riparte l’Academy. Dopo lo stop dovuto alla pandemia è un ritorno, come le passate edizioni si svolge da me, a Budapest. E ci sarà Malena, ovviamente nel ruolo di insegnante – spiega Rocco Siffredi a Novella 2000 e svela le novità circa i partecipanti dell’edizione 2021 – ci saranno tre studentesse, italiane: tre ragazze debuttanti, che scoprono il mondo dell’intrattenimento per adulti. E in più partecipa una coppia, che vuole mettersi in gioco. Lei è una donna più adulta, mentre lui è un giovane ragazzo. Sarà interessante osservare anche le loro dinamiche di coppia, durante il lavoro sul set e davanti alle telecamere”.

Rocco Siffredi e il trio Malena, Valentina Nappi e Martina Smeraldi

Nell’intervista Rocco Siffredi commenta anche la fotografia che è diventata virale sui social, durante quest’estate di successi internazionali del Belpaese e in cui è insieme alle attrici Malena, Valentina Nappi e Martina Smeraldi, con indosso abiti che compongono il tricolore: “Un tris di bellezze italiane: tre donne affascinanti, tre grandi attrici hard – sottolinea -. Noi italiani dobbiamo essere orgogliosi delle nostre eccellenze nazionali”.