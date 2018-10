PALERMO – Rocco Siffredi si racconta a teatro. Lo spettacolo si terrà a Palermo il 26 febbraio, ma già da ottobre è tutto sold out. I biglietti de “L’ultimo Samurai” costano 35 euro e si potranno chiedere a Rocco tutte le curiosità sulla sua vita e la sua carriera. Anche quelle più intime, ovviamente.

Per esempio tutti sanno che Siffredi era dipendente dal sesso già quando era un ragazzino, ma molti si chiedono come abbia fatto a trasformare questo in un impero che fattura milioni di euro. Oppure ancora come abbia fatto un ragazzo della provincia abruzzese (è nativo di Ortona) a cominciare la sua carriera a luci rosse nei locali per scambisti di Parigi. Sicuramente ci saranno domande anche sulla vita familiare e su esperienze imbarazzanti sul set o in altre occasioni più mondane. Fatto sta che Palermo ha risposto con grande curiosità e entusiasmo all’evento.