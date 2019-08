ROMA – Raoul Bova e Rocio Morales non sono vicini al matrimonio. I due, a luglio erano stati visti entrare insieme in una chiesa e da lì si era parlato della possibilità che ci fossero delle nozze in vista.

Ora arriva la smentita ufficiale da parte di Rocio che al settimanale Oggi racconta: “Tempo fa, ci dipingevano come coppia in crisi, ora si dice che siamo vicini alle nozze perché ci hanno visto entrare in una chiesa vicino a casa nostra, a Roma. Sui media capitano fake news. Certo, come tutti, anche noi attraversiamo qualche momento difficile, ma, tra me e Raoul in questo periodo c’è grande intesa e complicità”.

Il grande passo non sembra comunque così lontano: “Per ora stiamo bene così, poi vedremo, ci penseremo. Mi piacerebbe sposare Raoul, credo nel nostro amore. So che il nostro è un sentimento forte e sarebbe bello celebrarlo e confermarlo anche con il matrimonio”.

Rocio ha conosciuto Raoul sul set di “Immaturi”. Il loro è stato un amore travolgente, al punto che l’attore decise di lasciare la ex moglie, Chiara Giordano, da cui aveva avuto due figli. I due attori hanno due figlie, Luna e Alma.

Fonte: Oggi