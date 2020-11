Rocio Oliva, la famiglia di Maradona le nega l’ingresso alla camera ardente: “Diego voleva vedere solo me”.

Rocio Oliva, l’ultima compagna di Diego Armando Maradona, non è stata inserita tra i familiari dell’ex calciatore e quindi non ammessa alla Casa Rosada per un omaggio privato al campione. Ai parenti di Maradona, infatti, è stata riservata un’ala all’interno della sede presidenziale.

Veronca Ojeda, altra ex del numero 10, invece fa parte della delegazione che comprende l’unica moglie, Claudia Villafane, e le figlie, Dalma e Gianinna. Oliva, invece, ha dovuto mettersi in coda come qualsiasi cittadino argentino per rendere omaggio a Maradona.

“Non mi fanno entrare e fanno un torto a Diego. Mi dicono di venire con tutta la gente, con la folla. Claudia dice che non c’entra niente, nessuno si fa carico della situazione. E’ una vergogna. Non so perché mi stiano facendo questo”, ha aggiunto la donna.

Rocio Oliva respinta alla camera ardente

La giovane che ha vissuto un rapporto molto controverso con Diego Armando Maradona per 5 anni, ha trovato ad attenderla una brutta sorpresa, ovvero l’ingresso sbarrato. La Oliva infatti avrebbe voluto partecipare alla veglia privata riservata agli affetti più cari di Maradona e invece è gli addetti ai lavori le hanno detto di tornare alle 7, ovvero per l’apertura dei cancelli per permettere l’ingresso a tutti i tifosi e appassionati: “Mi hanno detto di venire alle 7 del mattino quando viene tutta la gente”.

A vietare l’ingresso a Rocio Oliva, sarebbe stata proprio la prima moglie di Maradona, Claudia Villafane, di comune accordo con le figlie: “Dicono che Claudia non vuole che io entri e lei dice che non c’entra niente. Non ne ho idea, non ho nessuna relazione, non so perché. Passano tutti tranne me. Mi fa male che non mi lasciano entrare, così fanno male anche a Diego. Sono l’ultima compagna di Diego, nessuno capisce, ero l’unica una donna che Diego voleva vedere. Tutto il male che fanno gli sarà restituito”. (fonte CALCIONAPOLI24)