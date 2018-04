ROMA – Romina Power, su Instagram, ha pubblicato una foto che la ritrae con Al Bano e i due figli Yari e Cristel e scrive: “Ho ritrovato questa foto che esprime tutta la gioia dei miei figli e la nostra di ritrovarci sul palco a Verona tutti insieme”.

Da tempo Romina e Al Bano si stanno riavvicinando. E Loredana Lecciso, furiosa, domenica si è sfogata da Barbara D’Urso:

“Ero contenta della reunion di Al Bano e Romina, era l’evoluzione di una cosa molto brutta , preferivo vederli cantare che litigare in tribunale. Ad un certo punto si è passato il limite lavorativo, con delle esternazioni, lì sono stati resi i miei sentimenti e la mia realtà: io mi sono sentita di dover tutelare la mia realtà e i miei figli. Vorrei tanto che Al Bano ascoltasse queste parole, eravamo in una fase delicata, c’era una storia tra noi alla quale non avevamo messo la parola fine. Al Bano se mi stai ascoltando non è contro di te, contro Romina, però quell’esibizione (a Ballando con le stelle n.d.r) secondo me era ancora prematura, voi cosa ne pensate? Prematura non tanto per me quanto per la tua famiglia che era a casa, capisco il canto ora darvi al ballo potevate aspettare qualche settimana, io l’avrei spiegato ai bambini, non è un’accusa, è solo l’esternazione del mio pensiero, non vuole essere cattivo, quello che mi ha ferito è il tutto. Questa presenza è prematura adesso, io chiederei rispetto in questa fase, ho due figli da tutelare, certe presenze vanno arginate, saprà lui come fare. È stato un ottimo direttore d’orchestra. Può stare tranquillo che voglio solo il bene per Al Bano, chiedo che i miei figli vivano in una situazione di serenità”.

E ancora: “Quella telefonata è stata un colpo al cuore, è l’errore che ho fatto io 15 anni fa, all’Isola dei famosi, io ora sono maturata, siamo troppo più grandi per ricadere in quegli errori. Io non sono una nemica, se lui ha ritrovato una situazione sentimentale sono felicissima, se non ero io la persona giusta mi sta bene, certo stride con ciò che mi diceva fino a 20 giorni fa, vedeva Romina come una sorella avrebbe dovuto arginare sua sorella e dirle rientra nei margini, nei confini, sua sorella doveva fare un passo indietro, è stata una sorella un po’ invadente, lei non l’ha fatto e l’ho fatto io. Al Bano sa tutto di me e io so tutto di lui. È stata spiazzante quella telefonata. Al Bano c’ha tante cose da fare, centomila persone da mantenere, capisco il momento di debolezza”.