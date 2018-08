ROMA – Romina Power e Al Bano sono sempre più vicini e c’è chi spera in un suo ritorno al fianco del cantante nella tenuta di Cellino San Marco. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Tra coloroche sperano nel riavvicinamento c’è anche donna Jolanda Ottino, la madre di Al Bano, che insieme ai figli della coppia ha lanciato un appello perché la famiglia si riunisca di nuovo.

Che tra Romina e donna Jolanda ci sia sempre stato un rapporto di grande affetto e rispetto non è una novità. Loredana Lecciso, ex compagna del cantante, non era infatti entrata nelle grazie della suocera che ha sempre preferito la Power. All’appello dell’anziana donna si sono uniti anche i nipoti Yari, Cristel e Romina Junior, che vorrebbero la mamma si trasferisse stabilmente in Puglia, proprio nella tenuta di Cellno San Marco.

In particolare, Cristel vorrebbe che Romina potesse passare più tempo con la nipotina Kay, mentre Romina Junior non nasconde il desiderio di poter vivere insieme alla mamma. Non è ancora chiaro però se la cantante sia pronta ad accogliere l’appello e trasferirsi vicino ai figli.