ROMA – Romina Power non ne può più delle discussioni e reciproche accuse con Loredana Lecciso sul loro rapporto con il cantante Al Bano e così ha deciso di imporre un veto a chiunque le chieda interviste.

Alfonso Signorini sulla rivista settimanale Chi svela che la cantante ha deciso che d’ora in poi non rilascerà interviste se qualcuno le chiederà di parlare della Lecciso, né per i giornali, né in televisione.

Se la showgirl e seconda compagna di Al Bano non perde occasione per apparire in televisione, soprattutto nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, per parlare della rivale in amore, la cantante invece ribadisce la sua discrezione ed è stata categorica, stando alle parole di Signorini: “Nelle sue prossime apparizioni televisive o sui giornali nessuno potrà chiederle di Loredana Lecciso. Altrimenti niente intervista”.

La cantante americana preferisce non parlare della sua (ex) rivale in amore e questo suo silenzio potrebbe essere interpretato sia come un’ammissione di colpa che come una smentita.